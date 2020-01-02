https://static.news.ru/photo/fc2093e0-2d41-11ea-8d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова и доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, какие витамины необходимо принимать в зимний период.

В первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, которые играют важную роль в белковом и энергетическом обмене. Для нормального функционирования мозга полезны будут магний, цинк, марганец, калий, а также витамины А,С и Е.

Специалист подчеркнул, что комплексы следует принимать в течение месяца. Кроме того, по словам Сергеева, на пользу пойдут квашеная капуста, замаринованные овощи и фрукты.

Ориентация на свежие импортные фрукты и овощи не всегда оправдана, так как производители часто не выдерживают сроки их созревания, и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов, — цитирует RT врача.

Ранее NEWS.ru писал, что витамин D следует принимать только при контроле уровня кальция и фосфора в крови. Об этом рассказала заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова. Также она добавила, что наличие витамина D в организме напрямую зависит от количества солнечных дней в году. Однако в широтах, где расположена большая часть территории России, даже летом мало солнца.