https://static.news.ru/photo/ac735066-4430-11ea-9d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

За помощью в трудоустройстве к знакомым, друзьям и родственникам чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгее (94%) и Липецкой области (91,1%). С соответствующей информацией Росстата за третий квартал 2019 года ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку регионов-лидеров по этому показателю также входят Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).

Вместе с тем, наиболее редко трудоустраиваются с помощью личных связей в Красноярском крае (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областях.

В целом по стране для поиска работы свой круг общения задействуют 69,8% россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подавляющее большинство ищущих работу россиян лучшим способом мотивации считают финансовую составляющую. Денежные премии и бонусы определяющим фактором назвали 90% участников социологического опроса. Далее следуют оплата работодателем обучения сотрудника (59%) и социальный пакет (54%).