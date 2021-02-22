Названы регионы, где живёт больше всего Героев России

https://static.news.ru/photo/f5feba6a-7371-11eb-9734-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

За пять лет в России сократилось число Героев РФ, СССР и полных кавалеров ордена Славы. Так, в 2020 году в стране проживало 1938 таких людей, тогда как в 2015-м — 2466. С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Между тем в отдельных регионах Героев России и СССР особенно много. В частности, в Москве (591), Московской области (225), Санкт-Петербурге (130) и Краснодарском крае (68). В свою очередь всего лишь по одному такому человеку — в Новгородской и Архангельской областях, Камчатском крае и Якутии.

Стоит отметить, что в России проживает 1,48 млн ветеранов боевых действий (в 2015 году — 1,31 млн). Больше всего их в Краснодарском крае (67,7 тысячи), Ростовской (66,8 тысячи) и Московской (66,4 тысячи) областях. Тогда как минимум представителей этой категории — в Ненецком (267) и Чукотском (325) автономных округах, Магаданской области (966).

По данным ведомства, в стране осталось около 134 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тогда как в 2015 году их было 210 тысяч. В основном воевавшие на фронтах ВОВ проживают в Санкт-Петербурге (61 тысяча), Воронежской (9,7 тысячи) и Орловской (7,4 тысячи) областях. Меньше всего таких россиян — в Чечне (1), Ненецком (1) и Чукотском (3) автономных округах.

Уменьшение численности героев обусловлено тем, что уходят из жизни владельцы награды — ветераны Великой Отечественной войны. В настоящее время звание присваивают редко. Сейчас мирное время, тогда как прежде были военные конфликты — своеобразная «почва» для появления героев, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По его словам, имена носящих звание Героя России или Советского Союза людей, а также полных кавалеров ордена Славы следует увековечить — это «золотой фонд» страны.

Может, придать большей социальной значимости этим личностям. Нужно, чтобы их чтили и признавали при жизни. Если же они ушли, то память не должна уходить. Мы должны каждого нашего героя записывать в названиях улиц, школ, скверов, чтобы люди их помнили, — пояснил Вострецов.

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