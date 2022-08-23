Названы признаки опасной «мышиной лихорадки» Эксперты Роспотребнадзора: «мышиная лихорадка» способна привести к летальному исходу

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Геморрагическая лихорадка, или, как еще ее называют, «мышиная», относится к опасной группе заболеваний и является дальним родственником Эболы. Болезнь переносится животными и без лечения способна привести к летальному исходу, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора и Минздрава. Заболевание отличается тяжелым течением с серьезными осложнениями и нуждается в стационарном лечении. Распознать лихорадку можно по сильному жару, сбитому сердечному ритму и мелким кровоизлияниям на шее и лице.

Заразиться лихорадкой можно при контакте с пылью с частичками экскрементов крыс и мышей в местах их обитания, при поглощении загрязненных их фекалиями продуктов питания и при контакте инфицированных предметов с царапинами и ранами. Чтобы не подхватить болезнь, эксперты рекомендуют избегать мест обитания грызунов, хранить продукты в недоступных для них местах и регулярно проводить дератизацию (истребление мышей и крыс) самостоятельно или с привлечением специалистов.

Геморрагическая лихорадка отличается тем, что после начальной стадии заболевания наступает мнимое улучшение, за которым следует активная фаза. На начальном этапе лихорадку можно распознать по сильному жару, сбитому сердечному ритму, мелким кровоизлияниям на шее и лице, пониженному давлению и высокому содержанию тромбоцитов в анализах, также наблюдается сильная интоксикация организма. Во время активной стадии наблюдаются нарушения работы легких, тромбозы, кровавые выделения в моче и стуле, усиление интоксикации, спутанность сознания, нарушения работы сердца и почек.

«Мышиная лихорадка» опасна тяжелым течением и серьезными осложнениями, поэтому больные должны быть срочно отправлены в стационар. Самолечение в случае этой болезни недопустимо. Активная фаза может длиться от одной до двух недель, а полное выздоровление — до нескольких месяцев, поэтому после пациенты некоторое время находятся под амбулаторным наблюдением даже после выписки из стационара, пишет издание.

15 августа в лагере Башкирии подростки заразились смертельной геморрагической лихорадкой. Дети две недели жили в комнатах с мышами, после чего попали в больницу с высокой температурой и отеками. У одной из заболевших появились проблемы с сердцем и чуть не отказали почки.