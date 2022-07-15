Названы четыре варианта развития российского автопрома

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У российской автопромышленности есть четыре варианта развития, сообщает KP.RU. Можно выпускать упрощенные модели, заняться крупноузловой сборкой китайских автомобилей, создавать перспективные машины на будущее или взять за основу технологии Renault. Директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров рассказал, что упрощенные версии автомобилей, например без ABS и подушек безопасности, будут востребованы — это показали первые продажи.

Крупноузловую сборку китайских автомобилей раскритиковал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Да, есть завод, сходят автомобили. Но какие автомобили? Опять критически зависимые от другой страны. Если снова что-то случится в геополитике и картина мира еще раз поменяется, нам опять отключат автопром. И вторая угроза — с засильем китайской сборки на нашем рынке вообще не будет конкуренции между производителями. У нас сейчас цены на автомобили — самые высокие в мире. И они ведь такими останутся, — сказал он.

Шапарин высказался за то, чтобы развернуть автопром в сторону энергетики будущего, автомобилей на водороде. Нужно создавать перспективные модели, а не выбрасывать деньги на «упрощенную Lada Vesta из начала 2000-х». При этом в успех такого подхода без господдержки он не верит.

Еще один вариант — использовать для производства машин платформу Renault. Как считает директор по коммуникациям группы компаний АВТОДОМ Анна Уткина, выпустить свой продукт можно за три-четыре года с 40-процентной долей российских деталей.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин ранее предположил, что автомобили новой линейки АвтоВАЗа будут «консервными банками» или «машинами-убийцами». Он заявил, что не верит в способность производителя самостоятельно создавать безопасные машины.