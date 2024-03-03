Названо время, необходимое для устойчивого роста населения РФ Социолог Антонов: для стабильного улучшения демографии понадобится 30 лет

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Даже если уже сейчас начать реализацию эффективной демографической программы, для обеспечения устойчивого прироста российского населения потребуется примерно 30 лет. Об этом сообщил ТАСС советский и российский социолог, профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Анатолий Антонов.

Эксперт предложил уже сейчас воспитывать детей как будущих отцов и матерей, тогда первое поколение начнет реализовывать политику ориентации на многодетные семьи в конце 50–60-х годов текущего века. Однако аналитики уже знают, подчеркнул Антонов, что из этих людей только треть захочет иметь трех-четырех детей. Из тех, кто родится в 2035–2045 годах, многодетными захочет быть уже половина, продолжил эксперт. По оценкам Антонова, только третье поколение 2045–2055 годов рождения к концу 21 века на 70–80% будет реализовывать свои потребности в многодетности.

Это и даст нам полное устранение угрозы депопуляции, и население России не будет уменьшаться, а начнет прибавлять. Политики и министры очень многие этого не понимают, что это длительный процесс. Надо сформировать потребность в третьем-четвертом ребенке у всего населения России, сейчас всего 15% хотят [быть многодетными], и меньше половины в итоге это реализуют, — уточнил социолог.

Он также пояснил, что увеличение материальных пособий на детей — это социально-экономическая политика. Демографическая политика — это формирования ценностей, социокультурной роли отца и матери, резюмировал Антонов.

Ранее стало известно, что наибольший интерес россиян в послании Федеральному собранию президента страны Владимира Путина вызвал национальный проект «Семья». Второй по обсуждаемости темой стало изменение фискальной системы, а третьей — улучшение уровня жизни населения.