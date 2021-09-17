Навальному не разрешили голосовать на выборах в Госдуму

Осуждённые, у которых приговор уже вступил в силу, не голосуют согласно российскому законодательству, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева. Таким образом, оппозиционер Алексей Навальный не сможет отдать свой голос на выборах в Госдуму.

У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах, у которых приговор не вступил в законную силу. У Навального, насколько я знаю, приговор вступил в законную силу, он отбывает наказание, — отметил Бояринев.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. После этого из неё пропала ссылка на сайт «Умного голосования» — последний незаблокированный ресурс Навального, созданный для рассылки рекомендаций по голосованию на выборах в Госдуму. Google продолжает показывать ссылку на данный ресурс.

2 сентября Роскомнадзор обратился к корпорациям Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают , что наличие приложения в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

Выборы в Госдуму стартовали 17 сентября. Россияне могут отдать свои голоса до 19 сентября включительно. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.