Наступление ВС РФ на Харьков 2 ноября: горы сожженных тел, зэки в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 2 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 2 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Купянский участок. Авиация, ВКС, артиллерия, ТОС продолжают бить по позициям ВСУ, которые расположены в непосредственной близости от ЛБС. В результате комплексного комбинированного огневого удара в районе Старого Салтова был уничтожен временный пункт дислокации отдельного инженерного батальона ВСУ, который был прикомандирован к 16-му армейскому корпусу. Они занимались минированием дорог, укреплением оборонительных позиций по направлению к Чугуеву. Одновременно удары были нанесены по населенным пунктам Великий Бурлук, Двуречанский и селению Подсреднее. Здесь располагались оборонительные позиции ВСУ, в непосредственной близости к Купянской агломерации», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, дальнобойная артиллерия и РСЗО ВС РФ нанесли удары по местам расположения ВСУ на Липцевском участке фронта, это линия Борщевая — Керновая.

«Группировка противника в Купянске основательно зажата со всех сторон. Практически полностью отсутствует снабжение украинской армии, которая расположена на левом берегу реки. По поступающей информации, штурмовые группы группировки „Запад“ взяли в кольцо обороняющегося противника в районе Куриловки, поселок Силикатный, и вышли уже на окраины главного, пожалуй, на данный момент района обороны противника — Купянска-Узлового. Бои продолжаются также в микрорайоне Заосколье. Это городская черта Купянска на левом берегу», — отметил Алехин.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Эксперт также обратил внимание, что в Купянске образовалась так называемая рота прорыва, состоящая из украинских тюремщиков.

«Ну, это, в общем-то, громко сказано. На самом деле, по имеющейся у меня информации, это наспех сколочено подразделение из бывших заключенных. Это в основном сидельцы из 43-й и 25-й зон строгого режима Харькова, а также колонии общего режима из Полтавской и Черниговской областей. Численность где-то порядка 50–60 человек, в лучшем случае это два взвода. Интересно, что командовать „ротой прорыва“ назначен опытный вор-рецидивист из Харькова. Их задача — прорваться, вырваться из окружения городской черты Купянска. В случае успешного выполнения поставленной задачи — сразу же УДО (условно-досрочное освобождение), и кто из прорвавшихся пожелает — служба в ВСУ, исключительно в тыловых районах. Вот такая любопытная деталь. В целом ситуация на Купянском участке фронта для противника весьма плачевная, можно даже сказать — критическая. Бои продолжаются. В районе Волчанска наши штурмовики медленно продвигаются в лесном массиве, производя одновременно зачистку. В районе Липцев продолжается боестолкновение по обе стороны Травянского водохранилища», — добавил Алехин.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении в Волчанске продолжаются ожесточенные бои, ВС РФ расширяют зону контроля на левом берегу реки Волчьей и возле российской границы на Хатненском участке фронта.

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление. На левом берегу реки Волчьей в Волчанске наши штурмовики заняли 20 зданий и продвинулись на 300 метров. В ходе продвижения „северянам“ в плен сдались трое военнослужащих инженерного батальона 57-й ОМПБр, которые осуществляли минирование зданий при отходе сил ВСУ. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики заняли два опорных пункта ВСУ, закрепились. Продвижение составило до 200 метров. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые группы „Бесстрашных“ продвинулись на 700 метров по лесным массивам. Ударами российской авиации уничтожены позиции 3-й ОТМБр ВСУ в Двуречанском. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. „Воины Севера“ выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ сегодня сообщило, что украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск «Запад», участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области. О горах сожженной техники и трупов рассказал солдат 14-й отдельной механизированной бригады армии Украины Юрий Шаповаленко.

«Мы сами сдались. Когда нас сюда завели, через дня четыре примерно мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели. Через Оскол уже путь был отрезан — там все в ваших FPV-дронах. Из-за этого логистики уже не было. В город много ваших солдат зашло. Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой. Ваши еще инструкции сбросили с дрона, как правильно действовать. Задача была удерживать занятые нами дома, чтобы ваши штурмовики не прошли. Но мы понимали, что это дорога в один конец: когда только добирались до позиции, мы видели горы сожженной нашей техники и много трупов наших военнослужащих», — признался пленный солдат ВСУ.

Читайте также:

Мощные вихри и холод до -3? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Какая пенсия будет в России в 2026 году, кому повысят, когда, на сколько

Удары по Украине сегодня, 2 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия