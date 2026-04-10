10 апреля 2026 в 11:39

Наступление ВС РФ на Харьков 10 апреля: вооруженный мятеж, полсотни трупов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 апреля 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, где произошел вооруженный мятеж?

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Федоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Насильно мобилизованные украинцы попытались устроить вооруженный мятеж в лесных массивах Чугуевского района — бунтовщиков настигла жестокая расправа, утверждает источник. Инцидент скрывают от Генштаба ВСУ, родственников уведомили о смерти бойцов по естественным причинам, уточняется в сообщении.

«С такими друзьями враги не нужны», «Положили всех», «Настоящая бойня», — комментируют публикацию пользователи Сети.

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Артиллеристы, подразделения РХБЗ и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском — штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 11 участках до 600 метров», — пишет канал.

По заявлению источника, ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров. Не выдержав нашего систематического огневого воздействия, с занимаемых позиций в лесных массивах дезертировали две боевые группы ВСУ из состава 1-й и 113-й бригад теробороны», — отметили авторы.

На исходе суток у ВСУ полсотни трупов — потери в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 50 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ занимают новые позиции южнее Куриловки. На Богуславском направлении есть тактические успехи в районе Боровой. На Волчанском направлении есть продвижение у Верхней Писаревки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске идут встречные бои в северной части города; зафиксировано сокращение плацдарма ВСУ восточнее Оскола; ВС РФ укрепляют позиции по реке Гнилице в районе Петропавловки.

«Ниже по фронту наши значительно продвинулись в Куриловке. <...> Южнее российские бойцы выходят к окраинам Новоосиново. На Харьковском фронте ВС РФ на 400 метров продвинулись на Волчанском участке. Есть успехи в лесах у Верхней Писаревки. Наши ДРГ выскакивали к западным окраинам Лосевки», — добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 апреля: где сбои в России

Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 апреля

Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Психолог объяснила, как помочь школьнику найти мотивацию
Уровень воды в реке Ишим стремительно идет к критической отметке
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

