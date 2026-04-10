Наступление ВС РФ на Харьков 10 апреля: вооруженный мятеж, полсотни трупов

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 апреля 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, где произошел вооруженный мятеж?

Наступление ВС России на Харьков 10 апреля, вооруженный мятеж

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Федоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Насильно мобилизованные украинцы попытались устроить вооруженный мятеж в лесных массивах Чугуевского района — бунтовщиков настигла жестокая расправа, утверждает источник. Инцидент скрывают от Генштаба ВСУ, родственников уведомили о смерти бойцов по естественным причинам, уточняется в сообщении.

«С такими друзьями враги не нужны», «Положили всех», «Настоящая бойня», — комментируют публикацию пользователи Сети.

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Артиллеристы, подразделения РХБЗ и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском — штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 11 участках до 600 метров», — пишет канал.

По заявлению источника, ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка.

ВС РФ Фото: Стрингер/NEWS.ru

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров. Не выдержав нашего систематического огневого воздействия, с занимаемых позиций в лесных массивах дезертировали две боевые группы ВСУ из состава 1-й и 113-й бригад теробороны», — отметили авторы.

На исходе суток у ВСУ полсотни трупов — потери в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 50 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ занимают новые позиции южнее Куриловки. На Богуславском направлении есть тактические успехи в районе Боровой. На Волчанском направлении есть продвижение у Верхней Писаревки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске идут встречные бои в северной части города; зафиксировано сокращение плацдарма ВСУ восточнее Оскола; ВС РФ укрепляют позиции по реке Гнилице в районе Петропавловки.

«Ниже по фронту наши значительно продвинулись в Куриловке. <...> Южнее российские бойцы выходят к окраинам Новоосиново. На Харьковском фронте ВС РФ на 400 метров продвинулись на Волчанском участке. Есть успехи в лесах у Верхней Писаревки. Наши ДРГ выскакивали к западным окраинам Лосевки», — добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 апреля: где сбои в России

Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 апреля