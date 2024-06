Наряд Лихачевой, дом Громова, мечты Моргенштерна: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Алишер Валиев (Моргенштерн), Елизавета Лихачева, Иван Громов

Скандал, спровоцированный нарядом директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, исчезновение в Китае двух тысяч тонн российской рафинированной меди, конфискация земельного участка у обвиняемого в хищении 245 млн рублей экс-председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Ивана Громова, желание рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернуться в Россию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Директор, которому «не нужен секс»

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева столкнулась с резкой критикой из-за появления на праздничном мероприятии по случаю 25-летия «Кафе Пушкинъ». Скандал вызвала футболка, в которой была Лихачева, с надписью I don`t need sex, the art world fucks me everyday («Мне не нужен секс, мир искусства <...> меня каждый день»).

«Да, ну и директор музея. Вот это культурный уровень», «Боже, спаси от таких директоров нашу культуру и наследие!», обмениваются мнениями в комментариях Telegram.

Внешний вид Лихачевой вызвал вопросы к ее профессиональным достоинствам.

«А как и за что „это“ стало директором музея? С какого года? Кто решил? Назначил? Вопросов больше, чем от „этого“ директора отговорок. Прошу просветить неразумных и недалёких (меня!) К кому надо обращаться? Может, Никита Сергеевич [Михалков], наш народный, сможет разобраться. Вот только к нему у меня доверие!» — написала в комментариях в Telegram-канале издания «Абзац» Лариса Лукашевич.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева

Нашлись и те, кто заступился за Лихачеву.

«Тут все очень просто. Мероприятие частное. Вероятно, там был дресс-код, и раз Елизавета там присутствует, значит, она в него вписалась. Не вписалась бы — попросили бы внести коррективы в образ. Но не попросили. Остальных волновать не должно. Ну и конечно, она была туда, в принципе, приглашена как дорогой и уважаемый гость. А вы, дорогие критики, можете сколько угодно демонстративно выгуливать белые пальто, вас все равно не позовут», — констатировала автор Telegram-канала Samovarova.

В беседе с «Абзацем» Лихачева объяснила появление в скандальной футболке простой небрежностью и отвергла попытки делать из этого суждения о своей личности.

«Мне кажется, что попытки раздуть из этого какой-то вселенский скандал абсолютно несостоятельны. Музей процветает, количество посетителей увеличивается, выставки открываются, пусть и в довольно-таки сложных условиях. Музей работает — это почему-то никого не интересует. А вот почему директор в свободное от работы время ходит по ресторанам, всех интересует. Это просто нелепо», — заявила Лихачева.

Как отмечает Forbes, Елизавета Лихачева неоднократно становилась объектом критики из-за отсутствия академического бэкграунда, скандала вокруг Музея Константина и Виктора Мельниковых, полемики с защитниками исторического района Ивановская Горка. При назначении на пост директора Музея архитектуры ее также раскритиковали сотрудники. Лихачева отвергла претензии, объяснив их тем, что «музейщики — люди консервативные, они боятся новшеств и не знают, чего от меня ждать».

В марте 2023 года, едва успев вступить в должность директора Пушкинского музея, Лихачева попала в скандал, сравнив Иосифа Сталина с Микки Маусом. Поводом стало старое видео, где она сидит в своем кабинете, а на заднем фоне на комоде располагается фотопортрет Иосифа Сталина, к которому приклеено изображение зайца. Она подчеркнула: спорить про Сталина не имеет никакого смысла и такие инфоповоды вбрасывают, когда хотят отвлечь людей он реальных проблем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева

«Я приверженец очень простой позиции: он сдох. Все. Проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Это смешно просто. Почему не Иваном Грозным? Еще Петр I был тоже такой сомнительный персонаж», — заявила Лихачева в эфире RTVI, вызвав гнев у многих россиян и КПРФ.

Таинственное исчезновение двух тонн российской меди в Китае

Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group Co. начал расследование исчезновения двух тысяч тонн рафинированной меди, купленной у российской Региональной металлургической компании в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Компания заплатила за металл $20 млн, но груз так и не получила.

Товар должны были продать местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако прибывшие в Россию для расследования сотрудники компании «не смогли определить, где находится плавильный завод», говорится в публикации.

Расследование показало, что купленная медь вышла из порта Санкт-Петербурга в начале этого года. При этом по документам она была оформлена под видом более дешевого гранита. Согласно записям судоходной линии, металл мог попасть в Турцию.

Как отмечает Bloomberg, этот эпизод, хотя и вряд ли будет иметь глобальные последствия, является последним ударом по международной торговле металлами и ее репутации. Этот сектор неоднократно оказывался втянутым в аферы, включая истории о поддельных складских расписках и контейнерах, наполненных крашеными камнями. В прошлом году торговая компания Trafigura Group попалась на схеме исчезновения металлов, которая обошлась ей более чем в полмиллиарда долларов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков меди, а Китай — крупнейшим ее потребителем. Западные санкции, введенные против российских товаров после начала военной операции на Украине, способствуют расширению торговли между двумя странами, а китайские покупатели пользуются скидками и другими выгодными условиями оплаты для поддержания товарооборота, пишет агентство.

Риск, по оценкам Bloomberg, заключается в том, что выгодные условия в период высоких цен на металл могут склонить китайских трейдеров к заключению сделок, когда отношения с поставщиком еще не налажены. По словам собеседников, китайские компании, взволнованные последним инцидентом, начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами.

Что станет с домом экс-чиновника Громова за 470 млн рублей

Земельный участок с домом, принадлежавший экс-председателю комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Ивану Громову, его брату Павлу Громову и супруге Павла Светлане Гринь, обращен в доход государства. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Северной столицы.

Суд удовлетворил иск и обратил в доход РФ земельный участок в Московской области площадью 4371 кв. м стоимостью почти 470 млн рублей и дом на этом участке площадью 1671,10 кв. м. На недвижимость были наложены обеспечительные меры.

«Истец просил суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области (дачная застройка „Мэдисон парк“) площадью 4371 кв. м и стоимостью 469 800 000 руб. (337 100 000 руб. — стоимость дома, 132 700 000 руб. — стоимость участка); дом на земельном участке площадью 1671,10 кв. м. Суд иск удовлетворил», — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Асмолов/ФК «Зенит»/ТАСС Иван Громов

Ранее городская прокуратура направила в суд иск к Ивану и Павлу Громовым и Светлане Гринь. Прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков и выяснили, что у них не было легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество.

»[Это] свидетельствует о получении дохода из не предусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств», — отметили в суде.

Ивана Громова задержали в декабре 2021 года по обвинению в мошенничестве более чем на 165,5 млн рублей. За сутки до этого глава Северной столицы Александр Беглов уволил его с поста главы Калининского района.

Позже стало известно, что в отношении братьев Громовых и еще 11 человек завели уголовное дело. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса). Братьям Громовым вменяют 14 эпизодов, они были арестованы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечты Моргенштерна о России

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил в интервью на YouTube-канале «Вписка», что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать — артиста, по его словам, ненавидят несколько представителей власти, которых он назвал «злыднями». Певец добавил, что до сих пор не понимает причин такой антипатии.

Моргенштерн выразил уверенность, что если он приедет домой, то его посадят в тюрьму. При этом рэпер признался, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу. А вот в Москву он возвращаться не хочет — когда-то ему нравилась столичная жизнь, однако эти времена в прошлом. Артист добавил, что российские слушатели по сей день относятся к нему с теплотой.

Моргештерн не в первый раз говорит о тоске по родине. В январе подруга рэпера блогер Рада Русских заявила, что он очень скучает по России и мечтает вернуться, но боится проблем. По ее словам, они с исполнителем виделись во время поездок в Дубай. Музыкант «очень хочет в Россию, но пока не видит возможности», отметила Русских.

По ее мнению, Моргенштерн нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране». В его песнях блогер также видит смысл и пользу.

«Людям ведь нужно где-то выплеснуть агрессию. Приходят в клуб, выпьют рюмку водки и поют Лепса или Моргена. Я не вижу сильной разницы между „Рюмкой на столе“ и хитами Моргенштерна. И люди, прооравшись в караоке, наутро не будут агрессивными», — считает Русских.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алишер Валиев (Моргенштерн)

Блогер призвала профильные структуры продумать возможности «исправиться и реабилитироваться» для тех, кто по той или иной причине попал в список иноагентов.

Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что у музыканта нет препятствий для возвращения в РФ. По ее мнению, скорее всего, не приезжать в РФ — это личный выбор артиста.

«Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — отметила Мизулина.

Исполнителя несколько раз штрафовали за нарушение законодательства об иноагентах. Его неисполнение может повлечь уголовную ответственность.

