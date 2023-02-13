«Нареканий не было»: в Курске открестились от побоев в доме престарелых В Железногорске проверят дом престарелых, где пенсионерке разбили голову кружкой

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Cледователи, прокуратура, специалисты Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, работники администрации Железногорска разбираются в ситуации в Доме-интернате социального обслуживания в городе и общаются с персоналом учреждения, заявили NEWS.ru в областном Минсоцобеспечения. По предварительной информации, нареканий со стороны постояльцев не было. Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на бывшего работника организации сообщил, что в Железногорске сотрудница местного дома престарелых разбила голову кружкой 80-летней постоялице.

Предварительно, нареканий со стороны проживающих не было. Информацию также проверяет Следственный комитет, прокуратура и общественники. Учреждение оснащено видеонаблюдением, что позволит в ходе проверки дать объективную оценку. Выясняем, по какой причине появилась такая публикация в СМИ, — рассказали в ведомстве.

По словам бывшего работника дома-интерната, в заведении постоянно издеваются над стариками разными способами и отбирают у них пенсии. Также он заявил, что хозяйка заведения зачастую не выдает старикам лекарства и одеяла и не водит их помыться.

Ранее стало известно, что во Владикавказе пенсионер сбежал из дома престарелых, ограбил ювелирный магазин, а затем устроил там пожар. За совершенные преступления суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Пенсионер покинул дом престарелых из-за того, что ему перестала приходить пенсия.