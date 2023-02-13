80-летней пенсионерке разбили кружкой голову в доме престарелых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Железногорске Курской области сотрудница местного дома престарелых разбила 80-летней постоялице голову кружкой, об этом рассказал Telegram-каналу SHOT постоялец. По словам бывшего работника организации, в заведении постоянно издеваются над стариками разными способами, пытаясь так расшевелить пенсионеров.

Переворачивать пенсионерку начали, и она что-то не поддалась. Ну куда так быстро? Перевернется или как? И [работница] хватает кружку, как дала. Это кружкой бабушке дала, да. С такой злостью она схватила эту кружку: «На тебе! Что же ты сидишь такая нехорошая?» Разбила голову. <...> Да часто [бьют], по морде хлопают. И хлопают так — вообще кошмар, — рассказал свидетель произошедшего.

Очевидцы также заявили, что хозяйка заведения зачастую не выдает старикам лекарства и одеяла, не водит их помыться и забирает пенсию.

Ранее во Владикавказе пенсионер сбежал из дома престарелых, ограбил ювелирный магазин, а затем устроил там пожар. За совершенные преступления суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Пенсионер покинул дом престарелых из-за того, что ему перестала приходить пенсия.