Пенсионер сбежал из дома престарелых и ограбил ювелирный магазин

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Во Владикавказе пенсионер сбежал из дома престарелых, ограбил ювелирный магазин, а затем устроил там пожар, сообщает Telegram-канал Mash. За совершенные преступления суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.

По данным канала, пенсионер покинул дом престарелых из-за того, что ему перестала приходить пенсия. Для того, чтобы выяснить причину отсутствия выплат, он решил обратиться в прокуратуру, но ответа там не получил.

В интернат мужчина решил не возвращаться и бродяжничал около месяца. Когда у него окончательно закончились средства к существованию, устроил нападение на ювелирный магазин. Против продавцов он применил перцовый баллончик, забрал часть украшений, после чего разлил в помещении бензин и поджег. Задержал злоумышленника охранник, который и передал его сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось 89-летний пенсионер напал на сокамерников в следственном изоляторе. В СИЗО он оказался по обвинению в убийстве своей жены. Согласно материалам уголовного дела, он зарезал женщину, а затем расчленил ее. Останки погибшей были найдены в квартире супругов, а также у дома, где они проживали.