«Надо каждый день молиться»: военкор рассказал о ситуации в Авдеевке Военкор Сладков призвал молиться за солдат, штурмующих Авдеевку

Фото: МО РФ

Авдеевка дается российским подразделениям тяжело, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он призвал молиться за солдат, которые продвигаются вперед, замыкая кольцо. Вместе с тем военкор отметил успехи российских войск, поскольку по Донецку стали стрелять гораздо меньше.

Там есть у нас ПВО, работают пэвэошники великолепно, многое отражают. Тем не менее Авдеевка дается нам тяжело. Нам надо каждый день молиться за солдат штурмовых групп, которые идут вперед, замыкая кольцо, — написал Сладков.

Центр Донецка пока в безопасности, добавил он. По словам, Сладкова, возможно, обстрелы продолжатся, однако военные делают все, чтобы обезопасить мирное население столицы ДНР.

На Херсонском направлении усилилась активность диверсионно-разведывательных групп ВСУ, рассказал военкор. Противник не сдается и намерен пробиться в сторону населенного пункта Новая Каховка. ВС РФ тем временем бьют по технике ВСУ и отражают все попытки наступления.

Противник продолжает удерживать свой плацдарм в районе населенного пункта Крынка, успех ВСУ на этом направлении не развит. Линия фронта стабильна. То, чем занимается, планируя дальнейшие действия, Генштаб, естественно, мы не знаем, но цели президентом поставлены, и они будут выполнены, — добавил Сладков.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин сообщил, что в Авдеевее проходят очень жесткие бои. ВСУ сосредоточили в районе населенного пункта около 30 тысяч солдат, добавил он.