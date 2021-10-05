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Начальник НЦБ Интерпола ушёл в отставку

13:21, 05 октября 2021
Начальник НЦБ Интерпола ушёл в отставку Александр Прокопчук Фото: МВД РФ
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Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук покинул свой пост по собственному желанию. Он находился на этой должности с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД РФ подтвердили эту информацию.

С 2006 года Прокопчук работал заместителем начальника НЦБ Интерпола — начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом. С 2016 по 2019 годы он являлся вице-президентом Интерпола от Европы. Прокопчук стал первым россиянином, занявшим высокий руководящий пост в Интерполе с момента вступления в данную организацию. Он является участником боевым действий, награжден именным оружием, государственными и ведомственными наградами.

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