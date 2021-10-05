Начальник НЦБ Интерпола ушёл в отставку

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Росавиация может ограничить коммерческую деятельность авиакомпаний и даже аннулировать их сертификаты, если они не будут принимать меры по предотвращению наиболее распространённых авиапроисшествий. Проверки в 35 авиакомпаниях выявили целый ряд несоответствий федеральным авиационным правилам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации по итогам совещания с авиакомпаниями.

В материалах Росавиации сообщается, что проверки в 35 российских авиакомпаниях выявили слабую организацию работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок перед полётом, неудовлетворительное состояние самолётов, а также несвоевременное...