Начальник НЦБ Интерпола ушёл в отставку

Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук покинул свой пост по собственному желанию. Он находился на этой должности с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В МВД РФ
С 2006 года Прокопчук работал заместителем начальника НЦБ Интерпола — начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом. С 2016 по 2019 годы он являлся вице-президентом Интерпола от Европы. Прокопчук стал первым россиянином, занявшим высокий руководящий пост в Интерполе с момента вступления в данную организацию. Он является участником боевым действий, награжден именным оружием, государственными и ведомственными наградами.