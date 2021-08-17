Интерпол объявил в розыск основателя Interjet

В международный розыск объявлен внук бывшего президента Мексики и основатель авиакомпании Interjet Мигель Алеман Маньяни. Как сообщило издание Noticias Oaxaca NVI, мексиканского предпринимателя ищут в 190 государствах мира.

Интерпол выпустил красный формуляр для розыска и задержания бизнесмена Мигеля Алемана Маньяни, в отношении которого действует ордер на арест по обвинению в преступлении налогового мошенничества на сумму 66 миллионов 285 тысяч песо (3,3 миллиона долларов), — сообщили в Генпрокуратуре страны.

#Judicial |Empresario mexicano Miguel AlemÃ¡n Magnani se encontrarÃ­a en Francia; Interpol ya lo busca. La instancia revelÃ³ que emitiÃ³ ficha roja en mÃ¡s de 190 paÃ­ses para localizar al fundador de Interjet y nieto del expresidente Miguel AlemÃ¡n ValdÃ©s. https://t.co/cPA4MN3RDm pic.twitter.com/d6fmjBTxkD — Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) August 18, 2021

Федеральный суд принял решение о выписке ордера на его арест ещё 8 июля. По данным следователей, преступление Маньяни совершил ещё в 2018 году, когда руководил авиакомпанией Interjet. Сам обвиняемый покинул страну задолго до решения суда. Скорее всего, он сейчас находится во Франции.

Его адвокат уверяет, что всю сумму, которую затребовала налоговая должен был выплатить новый владелец авиакомпании, предприниматель Алехандро дель Валье, который приобрёл контрольный пакет акций в 2020 году.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин России могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса до завершения проверки, в ходе которой выявлены нарушения.