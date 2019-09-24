https://static.news.ru/photo/d865fe82-dec6-11e9-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На эскроу-счета по новой схеме финансирования долевого строительства привлечено уже 35 млрд рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

По её словам, процесс перехода на проектное финансирование «идёт непросто, не без проблем». Однако она отметила, что несмотря на всю его сложность, Банк России постоянно сопровождает этот процесс.

Застройщики заключили уже более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей, уточнила Набиуллина.

Принцип организации долевого строительства был кардинально изменён в России с 1 июля 2019 года. Застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести за кредитные средства. Воспользоваться финансами покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию.

Как писал News.ru, в ходе встречи Путин поручил Центробанку внимательно наблюдать за переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.