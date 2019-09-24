https://static.news.ru/photo/10399814-dec7-11e9-8c33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин поручил Центробанку внимательно наблюдать за переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Такую задачу он поставил в ходе рабочей встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Он подчеркнул, что «очень важно своевременно скоординировать эту работу» и обеспечить связку застройщиков, финансовых организаций, местных властей и федерального правительства.

Лидер также отметил, что «нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности».

Принцип организации долевого строительства был кардинально изменён в России с 1 июля 2019 года. Застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести за кредитные средства. Воспользоваться финансами покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию.

Как писал News.ru, в ходе встречи Набиуллина сообщила главе государства, что на эскроу-счета по новой схеме финансирования долевого строительства привлечено уже 35 млрд рублей.