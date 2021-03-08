На вокзалах Москвы появятся сетевые магазины, кафе и аптеки

https://static.news.ru/photo/bd6fb378-80bb-11eb-aac2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует привлечь на вокзалы Москвы сетевые компании, в том числе магазины одежды, аптеки и кафе. Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

По его словам, это будет предусмотрено единым стандартом развития вокзальных комплексов, который будет разработан в текущем году. Базовым требованием к новому облику вокзала станут современные форматы и подходы к торговле.

Сейчас всё устроено так, что сетевикам сложно заходить, — цитирует Плутника ТАСС.

Он уточнил, что в связи с этим РЖД уже начали процесс расторжения договоров аренды с владельцами ларьков, расположенных на территории столичных вокзалов.

Помимо прочего единые стандарты будут предусматривать требования к оформлению вывесок, размещению рекламы, мебели, озеленению, выбору цвета краски для элементов здания.

В целом же концепция будет предусматривать создание вокзалов как новых общественных центров городской жизни. При этом архитектурное наследие обещают сохранить.

Как сообщал NEWS.ru, РЖД в начале января провели проверку информации об уязвимостях в системе защиты одного из подразделений холдинга. В компании заверили, что каких-либо утечек данных клиентов за последнее время не зафиксировано.