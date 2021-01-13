В РЖД заверили, что надёжно хранят персональные данные клиентов

Компания РЖД начала проверку информации об уязвимостях в системе защиты одного из подразделений холдинга. Там заверили, что каких-либо утечек данных клиентов за последнее время не зафиксировано.
Ранее в Интернете появились сведения о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам,
Там также отметили, что холдинг постоянно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру, которая является одной из самых масштабных в России, а также открыт к предложениям по усилению информационной безопасности.
Компания <...> выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением, — сказано в заявлении РЖД.
Ранее NEWS.ru писал, что хакеры пытались сорвать выход на рынок вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer в партнёрстве с немецкой BioNTech. В декабре 2020 года они взломали системы Европейского агентства по лекарственным средствам и похитили некоторые конфиденциальные документы о препарате, которые разработчики передали организации.