В РЖД заверили, что надёжно хранят персональные данные клиентов

https://static.news.ru/photo/0d4d0b52-55a1-11eb-88a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания РЖД начала проверку информации об уязвимостях в системе защиты одного из подразделений холдинга. Там заверили, что каких-либо утечек данных клиентов за последнее время не зафиксировано.

Ранее в Интернете появились сведения о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, передаёт РИА Новости. В РЖД в ответ на это заявили, что информация о пассажирах защищена, а угрозы безопасности движения нет.

Там также отметили, что холдинг постоянно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру, которая является одной из самых масштабных в России, а также открыт к предложениям по усилению информационной безопасности.

Компания <...> выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением, — сказано в заявлении РЖД.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры пытались сорвать выход на рынок вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer в партнёрстве с немецкой BioNTech. В декабре 2020 года они взломали системы Европейского агентства по лекарственным средствам и похитили некоторые конфиденциальные документы о препарате, которые разработчики передали организации.