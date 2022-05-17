На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошёл горный удар

Шахтер в забое шахты / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

На шахте «Таштагольская» в Кемеровской области из-за подвижки грунта произошёл горный удар, передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На поверхность выводят 252 рабочих, предварительно, пострадавших и обрушений в результате инцидента нет.

На глубине 294 метра произошёл горный удар из-за подвижки грунта, — говорится в сообщении.

В конце апреля на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошёл взрыв водоотвода. В МЧС подтвердили гибель одного человека, ещё один пострадал. На поверхность вывели 200 горняков.

Также в апреля на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области при проведении взрывных работ погибли трое горняков. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой. Из шахты были эвакуированы ещё 88 человек, никто из них не пострадал.