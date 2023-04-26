Турист-неудачник пешком пробрался через границу России и попал под статью На незаконно пересекшего границу с Россией немца возбудили уголовное дело

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

В России возбудили уголовное дело на 24-летнего немца. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Невским Новостям», что турист-неудачник пешком незаконно пробрался через границу с Россией. Пограничная службы ФСБ задержала его в середине апреля 2023 года на территории Ленинградской области под Выборгом.

Как уточняет издание, иностранец хотел посетить Россию, но скорректировал свое путешествие из-за отсутствия прямого авиасообщения. Немец составил маршрут так, чтобы немного не доехать до Лаппеенранты. Оттуда он пешком добрался до Ленинградской области через лес. Пограничные службы Финляндии его не задержали, но в Ленобласти пройти незамеченным уже не получилось.

Источник отметил, что путешественник якобы не знал о визовом режиме между странами. Турист отметил, что не думал об ответственности за незаконное нарушение границы и закон нарушать не собирался.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее предложил охранять границу России с помощью местных жителей, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины. По его словам, сейчас нет возможности защищать весь периметр войсками, так что задействовать добровольцев из народных дружин вполне допустимо.