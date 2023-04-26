В ГД предложили охранять границу народными дружинами Депутат Картаполов: следует охранять границу РФ с помощью местного населения

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Границу России следует охранять с помощью местных жителей, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов URA.RU. Сейчас у РФ нет возможности защищать весь периметр войсками, так что задействовать добровольцев из народных дружин вполне допустимо, считает он. Главное, по мнению депутата, — решиться доверить им безопасность границ.

К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно, — сказал Картаполов.

По его словам, такое практикуется во многих странах, в том числе в Европе.

Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно, — заключил он.

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