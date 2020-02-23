На российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии.
Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии. Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьёзным, — написал в своём Telegram-канале комментатор Дмитрий Губерниев.
Отмечается, что они смогут покинуть страну.
Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта. Биатлонист отказался бежать гонку, писал NEWS.ru.
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