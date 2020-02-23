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Граждане Украины не оценили комедию «Наши котики» об участниках военного конфликта в Донбассе со стороны вооружённых сил Украины. За три недели проката фильм посмотрела 91 тысяча зрителей.

Бюджет картины составил 42 млн гривен — 110 млн рублей. В прокате фильм собрал всего 8 млн гривен — 21 млн рублей. Как сообщает издание «Таймер», вероятно, за последнюю неделю...