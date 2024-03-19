На Камчатке нашли тело второго пропавшего туриста

Фото: ГУ МЧС России по Камчатской области

В ходе поисково-спасательных работ на Камчатке было найдено тело молодого человека, который входил в группу туристов, попавших под сход лавины днем 18 марта, сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале регионального МЧС. Ведомство проинформировало, что работы усложняли сильный ветер и низовая метель.

Спасатели на месте схода лавины. К настоящему моменту обнаружено тело молодого человека. Тело туристки накануне откопали остальные члены тургруппы, — говорится в публикации МЧС.

Сообщается также, что в работах участвовали около 40 человек — сотрудники МЧС России, краевые спасатели КГКУ «ЦОД», волонтеры и кинологические расчеты. Пресс-служба ведомства уточнила, что тургруппа совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского (Елизовский район). Спасенные туристы сейчас спустились ниже места происшествия, где разбили лагерь. Решается вопрос об их эвакуации.

Перед выходом на маршрут руководитель группы Алексей Чепуштанов выложил в Telegram ролик. На видео он сообщил, что поход был рассчитан до 22 марта.

Ранее Telegram-канал Baza оповестил, что группа шла к горячим источникам. В ней были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина.