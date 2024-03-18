Стало известно, куда шли попавшие под лавину туристы на Камчатке Baza: попавшие под лавину на Камчатке туристы шли к горячим источникам

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Попавшие под лавину на Камчатке туристы шли к горячим источникам на лыжах, сообщил Telegram-канал Baza. В группе были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина.

Лыжники планировали дойти из села Пиначево к горячим источникам в природном парке «Налычево». Маршрут был согласован, все участники похода — натренированы. Группа планировала идти до цели два дня, но туристы попали под лавину после ночевки. К ним уже вылетели сотрудники МЧС.

Ранее главное управление МЧС Камчатского края сообщило, что два человека числятся пропавшими после схода лавины на группу туристов в районе перевала Красноармейского. В составе группы, которая совершала ски-тур, значатся 11 человек, девятерым удалось выбраться самостоятельно.

В феврале сообщалось о гибели россиянина в результате схода лавины на горном курорте Гульмарг на севере Индии. Еще шестеро человек пострадали. На помощь были вызваны военные и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.