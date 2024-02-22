Российский лыжник погиб при сходе лавины в Индии

Фото: Mohammad Abu Bakar/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

В результате схода лавины на территории горного курорта Гульмарг, расположенного на севере Индии в Джамму и Кашмире, погиб один россиянин, еще шестеро пострадали, сообщает телеканал NDTV. На помощь были вызваны военные и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.

Согласно информации агентства PTI, семь российских горнолыжников попали под лавину, однако шестеро из них были спасены. Отмечается, что иностранцы отправились кататься на горных лыжах без необходимого сопровождения.

Ранее стало известно, что на территории Кемеровской области погиб турист, катавшийся на сноуборде. Его тело обнаружили на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зелёная», что находится на территории посёлка Шерегеш.

Также автобус с туристами, направлявшийся в сторону Перми из горнолыжного комплекса в Чусовом, вылетел с трассы. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.