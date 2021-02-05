На Кузбассе погиб катавшийся на сноуборде турист

https://static.news.ru/photo/a92e8d74-690c-11eb-8d48-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

На территории Кемеровской области погиб турист, катавшийся на сноуборде. Его тело обнаружили на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зелёная», что находится на территории посёлка Шерегеш. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители пресс-службы регионального ГУ СК.

Отмечается, что турист приехал из Московской области. Ему было 30 лет. По предварительной версии, он с другими отдыхающими катался на сноуборде на необорудованном склоне горы. Мужчина врезался в камень и потерял сознание. Его друзья вызвали врачей. Они пытались оказать разбившемуся первую помощь, ожидая медиков, однако он умер ещё до приезда докторов. В СК уже начали проверку по факту произошедшего.

Поступило сообщение, что на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зелёная» в Шерегеше обнаружено тело 30-летнего жителя Московской области, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, автобус с туристами, направлявшийся в сторону Перми из горнолыжного комплекса в Чусовом, вылетел с трассы. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.