В Пермском крае автобус с туристами вылетел с дороги

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автобус с туристами, направлявшийся в сторону Перми из горнолыжного комплекса в Чусовом, вылетел с трассы. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось в 19:30 (17:30 мск) в Чусовском районе: по дороге Полазна-Чусовой ехал автобус Mercedes примерно с 20 пассажирами. На 34-м километре водитель автобуса допустил съезд с дороги. Пострадавших нет, — цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Уточняется, что все пассажиры добрались до города на попутных автомобилях, а сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал NEWS.ru, на территории Свердловской области в ночь на 6 февраля произошла авария, в которой погибли два человека. Сообщается, что неподалёку от посёлка Медного грузовик сбил людей, которые ехали на снегоходе.