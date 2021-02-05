Два человека погибли на Урале в аварии со снегоходом

https://static.news.ru/photo/d6258d5a-6858-11eb-afda-96000091f725_660.jpg Фото: 66.мвд.рф

На территории Свердловской области в ночь на 6 февраля произошла авария, в которой погибли два человека. Сообщается, что неподалёку от посёлка Медного грузовик сбил людей, которые ехали на снегоходе.

Подробности трагедии появились в группах в социальных сетях, которые ведут местные жители. Там отметили, что два человека ехали на снегоходе по трассе в крайней правой полосе и без отражающих знаков, что противоречит правилам дорожного движения. Они попали под фуру и погибли.

ДТП произошло на 67-м км ЕКАД. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, снегоход, предположительно, двигался в сторону Чуковского тракта со стороны улицы Евгения Савкова.

Водитель не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и допустил столкновение с попутной машиной МАН, — цитирует Горелых телеканал РЕН ТВ.

Управлявшему снегоходом был 31 год. Он скончался. Пассажир тоже погиб, его личность устанавливается. За рулём грузовика находился 51-летний мужчина с 33-летним стажем вождения. В момент ДТП он был трезв.

Сотрудники ГИБДД проводят по факту произошедшего детальное расследование.

Как ранее передавал NEWS.ru, в лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма погибли три сoтрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП произошло 2 февраля на aвтодороге Кировское — Приветное Кировского района. Водитeль автомобиля Skoda Fabia, двигaясь при объезде препятствия, дoпустил выезд на полосу встречнoго движения. В этот момент произошло лобoвое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сoтрудника полиции.