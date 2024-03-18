Два человека пропали под лавиной на Камчатке

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Два человека числятся пропавшими после схода лавины на группу туристов в районе перевала Красноармейского на Камчатке, сообщает главное управление регионального МЧС. По его данным, в составе группы, которая совершала ски-тур, значатся 11 человек, девятерым удалось выбраться самостоятельно. Спасатели выдвинулись в район происшествия на автомобилях повышенной проходимости.

Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы, — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось о гибели россиянина в результате схода лавины на горном курорте Гульмарг на севере Индии. Еще шестеро тогда пострадали. На помощь были вызваны военные и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.

В МЧС ранее предупредили, что в случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега. Это можно сделать, закрепившись на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя.