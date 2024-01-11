Названы способы выживания после попадания под лавину МЧС: попав под лавину, нужно защитить лицо от снега

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В случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега.

Удержаться на поверхности можно, закрепившись на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя.

Уже после того, как вас накрыло лавиной, необходимо делать плавательные движения руками и ногами. Если это не удалось, важно защитить лицо от снега: закрыть рот и нос шарфом или рукавицами, желательно сгруппировавшись, согнув колени.

В МЧС напомнили, что самый надежный способ — избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего это склоны крутизной свыше 30 градусов. Сход лавин зависит также от объема выпавшего снега в горах, а также от температуры воздуха и других факторов.

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