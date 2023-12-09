Застрявших в снегах туристов спасли на Алтае спустя десять часов Mash Siberia: более 30 застрявших на дороге туристов спасли на Алтае

Фото: Hu Huhu/XinHua/GlobaL Look Press

Более 30 человек, застрявших на автомобилях в заснеженной местности на Алтае, ждали помощи около десяти часов, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Отмечается, что всех туристов спасли, никто из них не пострадал.

Группа туристов из 34 человек, в том числе двоих детей, отправилась на пяти автомобилях из Кош-Агача в Беляши, но по дороге застряла в снегу. Родственники пропавших организовали поиски, их удалось обнаружить лишь спустя десять часов. Спасатели раскопали УАЗы и вытащили из них всех членов группы. Туристов доставили в Беляши невредимыми.

Ранее в МЧС сообщили, что четыре группы туристов на снегоходах общей численностью 28 человек не смогли выбраться из горно-таежной местности в заснеженной Хакасии в связи с сильным снегопадом. Экстремалам пришлось заночевать в диких условиях, одной из групп удалось спастись благодаря самодельному укрытию. При этом люди из других групп получили обморожения, есть погибшие.

До этого стало известно, что пожилой турист из Иркутска погиб при восхождении на гору Мунку-Сардык Восточных Саян в Окинском районе Бурятии. 64-летний мужчина преодолел вместе со своим приятелем большую часть маршрута. На высоте около 2,6 км над уровнем моря он упал и не приходил в сознание. Причиной смерти могло стать заболевание сердца на фоне физической нагрузки и высотной гипоксии. При этом в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС уточняли, что мужчина сорвался со склона и ударился головой.