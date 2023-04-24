Пожилой турист погиб при восхождении в горах Бурятии

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии

Пожилой турист из Иркутска погиб при восхождении на гору Мунку-Сардык Восточных Саян в Окинском районе Бурятии. 64-летний мужчина преодолел вместе со своим приятелем большую часть маршрута. На высоте около 2,6 км над уровнем моря он упал и не приходил в сознание, рассказали «МК в Бурятии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

23 апреля иркутянин с приятелем самостоятельно совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык. Преодолев большую часть маршрута, на высоте около 2,6 км над уровнем моря, мужчина внезапно упал и через некоторое время скончался, — уточнили в ведомстве.

Тело погибшего эвакуировали сотрудники поисково-спасательной службы. Следком проводит доследственную проверку, устанавливаются причины и обстоятельства смерти туриста. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, причиной смерти могло стать заболевание сердца на фоне физической нагрузки и высотной гипоксии. При этом в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС уточнили, что мужчина сорвался со склона и ударился головой.

В сентябре 2022 года пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. В туристическую группу из 12 человек входили жители Москвы, а также Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирской и Владимирской областей.