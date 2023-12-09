Россиянам назвали способы сэкономить на новогоднем застолье Диетолог Кабанов: полезные блюда на Новый год помогут сэкономить на празднике

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Зачастую именно вредные продукты стоят дороже, поэтому сэкономить на новогоднем застолье можно, закупив полезные ингредиенты, заявил диетолог Алексей Кабанов в беседе с Lenta.ru. По его словам, любые мясные блюда можно заменить растительными аналогами с большим количеством овощей, фруктов и зелени.

Приготовьте больше оливье. Главное — заменить красное мясо или колбасу на более диетическую и менее вредную индейку или кролика. Можно вообще отказаться от мясного оливье в пользу вегетарианских вариантов салата, — заявил Кабанов.

Кроме того, можно сократить количество алкоголя, добавил эксперт. Его, как полагает Кабанов, можно заменить минеральной газированной водой. По словам специалиста, зачастую именно на алкогольные напитки составляет приходятся основные траты при закупке на праздник.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам не ходить в магазины на голодный желудок и сразу после получения зарплаты. По его словам, последний фактор может вызывать у людей завышенное ощущение по поводу собственного благосостояния. Если в этот день пойти в магазин, то существует огромный риск накупить лишнего и потратить много денег, объяснил эксперт.