Экономист дал советы, как не накупить лишнего при походе за продуктами Финансовый эксперт Беляев: не стоит идти за продуктами на голодный желудок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поход за продуктами в магазин на голодный желудок сразу после получения зарплаты и без четкого списка покупок может вылиться в серьезные лишние траты, рассказал в беседе с «Москвой 24» финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он отметил, что особенно осторожное покупательское поведение необходимо после «периода финансового воздержания».

По словам аналитика, полученная зарплата или пенсия вызывает у многих людей завышенное ощущение по поводу собственного благосостояния.

Если пойти в этот день в магазин, то можно накупить много всего лишнего. <...> В продуктовый, как правило, не рекомендуют идти на голодный желудок, потому что хороший аппетит тоже способствует большим тратам, — подчеркнул экономист.

Еще одним способом сэкономить на тратах в продуктовом магазине Беляев назвал заранее составленный список необходимых покупок. Этот подход поможет также не забыть о том, что действительно нужно приобрести.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин предложил магазинам совместно с производителями проводить перед Новым годом акции по снижению цен на продукты к праздничному столу. По мнению депутата, эта мера поможет уязвимым категориям граждан.