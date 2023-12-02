В Госдуме нашли способ помочь россиянам сэкономить на новогоднем столе Чаплин: перед Новым годом магазинам стоит провести акцию на новогоднюю корзину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы помочь уязвимым категориям граждан, магазинам следует проводить перед Новым годом акцию, где по договоренности с производителями ретейлер будет готов снижать цены на продукцию к праздничному столу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, инициатива партии «Новые люди» по отмене НДС на мандарины и елки целесообразна, однако поставщики и продавцы все равно продолжат спекулировать на этой теме.

Возможно, следует предложить магазинам проводить перед Новым годом акцию на новогоднюю корзину, где по договоренности с производителями магазин будет готов снижать цены на продукцию к новогоднему столу, чтобы помочь уязвимым категориям граждан, — сказал Чаплин.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить нулевой НДС на мандарины и новогодние елки. Он считает, что благодаря этому решению будут снижены цены на соответствующие товары, а нагрузка на предпринимателей уменьшится.

До этого Даванков уличил Росстат в манипуляциях с новогодним салатом. По его словам, информация ведомства о стоимости продуктового набора для оливье разнится с заключениями других экспертов. Лидер фракции «Новые люди» призвал произвести перерасчет и уточнить все данные по рыночным ценам на состав блюда.