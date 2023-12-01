В России предложили ввести нулевой НДС на популярный новогодний продукт Вице-спикер ГД Даванков предложил ввести нулевой НДС на мандарины и елки

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить нулевой НДС на мандарины и новогодние елки, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому решению будут снижены цены на соответствующие товары, а нагрузка на предпринимателей уменьшится.

Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу об установлении ставки налогообложения по налогу на добавленную стоимость 0% при реализации мандаринов и новогодних елок, в том числе искусственных елок, и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать, — отметил Даванков.

Новогодние елки и мандарины считаются основными атрибутами грядущего праздника, отметил вице-спикер ГД. Именно на эти товары цены увеличились сильнее всего.

Ранее Даванков уличил Росстат в манипуляциях с новогодним салатом. По его словам, информация ведомства о стоимости продуктового набора для оливье разнится с заключениями других экспертов. Лидер фракции «Новые люди» призвал произвести перерасчет и уточнить все данные по рыночным ценам на состав блюда.