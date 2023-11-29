Даванков уличил Росстат в манипуляциях с новогодним салатом Даванков: Росстат занижает показатели роста цен на ингредиенты салата оливье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные Росстата о стоимости продуктового набора к салату оливье расходятся с оценками других экспертных заключений, считает вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он отправил запрос руководителю Росстата Сергею Галкину с соответствующей критикой. Документ есть в распоряжении NEWS.ru.

В середине ноября 2023 года в СМИ была опубликована динамика роста цен на продукты для приготовления салата оливье, согласно которым средняя цена килограмма салата подорожала от 45% до 53% в зависимости от рецепта. При этом, согласно данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в октябре 2023 года составил 6% к октябрю 2022 года, —указал депутат на расхождение в данных.

Лидер фракции призвал произвести перерасчет и уточнить все данные по рыночным ценам на состав рецепт оливье. В том числе он сослался на данные ВЦИОМ, которые в конце 2022 года указывали на рост стоимости новогоднего стола на 24% против показателей Росстата в 8,53%.

Вместе с тем Даванков предложил ведомству ежегодно 1 декабря публиковать «индекс новогоднего стола», в перечне которого будут учтены цены не только на оливье, но и на другие традиционные для зимнего праздника продукты, включая мандарины.

Ранее доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что приготовление салата оливье в 2023 году обойдется жителям Москвы на 7-8% дороже, чем в прошлом году. По ее словам, «индекс сельди под шубой» вырос на 1,6%, до 256 рублей.