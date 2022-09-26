На границе с Грузией заметили российских военных на БТР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российско-грузинской границе в районе КПП «Верхний Ларс» заметили российских военных на БТР. ФСБ подтвердило РБК этот факт, объяснив, что это сделано на случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.

БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления пограничных формальностей покинуть страну,— сообщили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что никаких блок-постов выставляться не будет. Уточняется, что КПП «Верхний Ларс» работает в штатном режиме.

В ФСБ подчеркнули, что никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились.

Ранее правозащитник Павел Чиков опубликовал документ, согласно которому россиянину предположительно на КПП «Верхний Ларс» отказали в выезде из страны. Свое решение пограничники, по словам правозащитника, объяснили законом о мобилизации.

В настоящее время на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопились 3,5 тысячи легковых автомобилей. Вице-премьер республики Ирбек Томаев объяснил, что такая ситуация сложилась после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Он отметил, что на административных границах с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Ингушетией скопилось около 800 единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4 891, уточнил Томаев.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы страны.