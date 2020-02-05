https://static.news.ru/photo/dd30fe16-481c-11ea-b5c3-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуация россиян из китайского города Ухань является гуманитарной акцией.

Эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй — это гуманитарная акция, мы своих не бросаем, — заявила Голикова.

Она считает, что каждый россиянин «именно так относился к этому».

Первый самолёт Воздушно-космических сил РФ прибыл их города Ухань в аэропорт Тюмени 5 февраля. На борту находились граждане России и других государств бывшего СССР. В Минобороны РФ подчеркнули, что состояние прибывших из КНР людей является удовлетворительным.

Ранее NEWS.ru писал о возможности передачи коронавируса от матери к плоду. К такому выводу пришли медики детского госпиталя Ухани. 2 февраля зараженная коронавирусом пациентка родила ребёнка, через 30 часов медики обнаружили у него в организме наличие коронавируса. Рентген показал, что у младенца есть аномалии в функционировании печени.

Главврач медицинского учреждения заявил, что это второй случай заражения ребёнка коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 13 января. Младенец родился абсолютно здоровым, позже заболевание проявилось у его матери и медсестры, контактировавшей с ним. 29 января коронавирус был диагностирован у ребёнка.