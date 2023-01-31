МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году

Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Экономика России начнет расти уже в 2023 году, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Международного валютного фонда. Отмечается, что Москве удалось избежать в 2022 году спада на 3,4%.

Падение в итоге составило 2,2%, однако уже в 2023-м последует умеренно позитивный рост — в размере 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.

В 2024 году рост экономики России прогнозируется на уровне 2,1%. В то же время в США в 2024 году планируется падение на 0,2%.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о текущем состоянии российской экономики. Песков отметил, что глава РФ каждую неделю проводит встречи с представителями экономического блока правительства страны. Утверждения о том, что президент получает искаженную информацию об экономике, являются ложными, сообщил Песков.