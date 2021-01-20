Мурашко сообщил о росте зарплат у российских медиков

https://static.news.ru/photo/202633e0-5b17-11eb-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя зарплата медработников в России выросла, несмотря на пандемию. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным Минздрава, рост средних зарплат врачей по итогам девяти месяцев 2020 года относительно 2012 года составил 162,6%, среднего медперсонала — 138,9%, младшего медперсонала — 284,8%.

Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определённым видам плановой госпитализации, сокращение объёма платных услуг, но в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников, — цитирует ТАСС Мурашко.

Выступая в Совете Федерации, министр также сообщил, что помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в данный момент оказывают более 60 тысяч студентов медицинских вузов. Всего же в оказании медпомощи в России сейчас задействованы более 550 тысяч медработников.

Как писал NEWS.ru, с начала пандемии коронавируса сотрудники российской прокуратуры добились того, что медработники смогли получить задержанные или не выплаченные им суммы за работу с опасными пациентами в общей сложности на 1,9 млрд рублей. В ведомстве подчеркнули, что с начала прошлого года прокуроры помогли 74 тысячам врачей и сотрудников медучреждений получить причитающиеся им выплаты.

Больше всего обращений в прокуратуру в связи с невыплаченными премиальными было зафиксировано в Приволжском федеральном округе. Медики только одной из больниц в Саратовской области за счёт вмешательства прокуратуры получили 7,4 млн рублей.