Мурашко призвал соблюдать меры профилактики до вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5fce90f0-fa91-11ea-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил россиян соблюдать меры профилактики, разработанные Роспотребнадзором, чтобы с «минимальными потерями» дожить до массовой вакцинации от коронавируса.

Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас соблюдать определённые меры предосторожности. Беречь своё здоровье, своих близких, особенно старшего поколения. Нам очень важно создать определённый временной промежуток, чтобы до полномасштабной вакцинации понести минимальные потери для здоровья каждого из нас, — цитирует РИА Новости Мурашко на фестивале Russian woodstock rock festival.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные. В рейтинг самых перспективных препаратов также попали китайская вакцина от компании CanSino Biological Inc и вакцина CoronaVac, бельгийская вакцина Ad26.COV2.S.ВОЗ, AZD1222, которую тестируют в Великобритании. Специалисты ВОЗ также выделили два препарата, которые разрабатывают китайские учёные совместно с компанией Sinopharm. Кроме того, компании Modernа, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer проводят в США клинические тесты ещё двух препаратов.