«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы

Правительство РФ заявило о намерении стимулировать спрос на электромобили. С этой целью планируется выдавать льготные кредиты на строительство зарядных хабов и их подключение к электросетям. Станут ли работающие на электроэнергии машины массовыми в нашей стране и что сегодня останавливает россиян от их приобретения — в материале NEWS.ru.

Много ли электромобилей продается в России

По итогам 2025 года в России было продано 12,5 тысячи новых электромобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» — это на 30% меньше, нежели годом ранее. В 2024-м продажи новых электрокаров в нашей стране установили исторический рекорд (17,8 тысячи штук).

Лидер рейтинга этого сегмента авторынка — китайский Zeekr, который все еще присутствует на российском рынке неофициально. Вторую позицию занимает отечественный Evolute. На третье место поднялся «Амберавто» — тоже российский продукт.

В пятерку лидеров вошли также китайский Avatr и отечественный «Москвич». При этом американская Теsla, которая несколько лет была лидером электромобилей в России, в 2025 году оказалась лишь на девятой позиции с показателем 449 экземпляров.

Выгодно ли приобретать электрокары

В пользу увеличения числа электромобилей в автопарке страны работают различные льготы и субсидии, пояснил в разговоре с NEWS.ru ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Электромобиль LiXiang L9 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Это бесплатный проезд на электромобиле по платным дорогам, что дает экономию 20–50 тысяч рублей в год, освобождение от транспортного налога, субсидии на его покупку до 300 тысяч рублей. Использование электромобиля помогает экономить на его эксплуатации, потому как зарядка дешевле бензина (годовая экономия составляет примерно 102–108 тысяч рублей), а также низкие затраты на обслуживание электромобиля», — заявил Баранов.

Также, по его словам, расширение использования электромобилей поддерживает государство, поскольку это положительно сказывается на здоровье населения и экологической ситуации в стране, сокращении выбросов.

«Такая позиция государства может повлиять на часть граждан, и они выберут электромобиль вместо традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания», — отметил собеседник NEWS.ru.

Начнут ли россияне массово пересаживаться на электромобили

В обозримом будущем россияне не пересядут на электромобили, утверждает в разговоре с NEWS.ru глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Главная причина — цена. Электромобиль в среднем в полтора раза дороже бензинового аналога. Это ключевой аргумент. Вторая причина — автономность хода. Летом — 350–400 реальных километров, зимой — 250–300 между зарядками. Для города — нормально, для межгорода — уже проблема. Поэтому единственным авто в семье электрокар в 95% случаев не является», — объяснил специалист.

Электромобиль Evolute Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть и третья причина, считает Целиков, — это менталитет: «Все новое и неизвестное сложно „проникает в сознание“ — по принципу „Можно, а зачем?“. Когда и так есть широкий выбор из привычных бензиновых автомобилей. А выбор из электрокаров скуден. Сейчас доля таковых на рынке менее 1%. В лучшем случае через два-три года она вырастет до 2–3%».

Аналитик Дмитрий Баранов соглашается: по его мнению, существуют факторы, которые могут негативно повлиять на желание населения приобрести электромобиль, так как в стране есть недостаток зарядной инфраструктуры для электромобилей, что ограничивает их распространение.

Как стимулируют спрос на электрокары

В январе в России начинает действовать программа выдачи льготных кредитов на реализацию проектов по созданию зарядных хабов для электромобилей, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Зарядные установки, использующие постоянный электрический ток (так называемые быстрые зарядки), дают возможность заряжать аккумулятор электромобиля до 80% за 20–30 минут. Хаб может быть размещен как в границах населенных пунктов, так и на трассах.

По данным Мишустина, в 2026 году на субсидирование льготных кредитов из федерального бюджета будет выделено 150 млн рублей.

Впрочем, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил NEWS.ru, что электромобили — это «игрушка для богатых, и ничего больше».

Россия. Тулун. Электрозаправочная станция для зарядки электромобиля в городе Тулун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы считаем, что деньги, которые расходуются на подобные программы, нужно пустить на развитие общественного транспорта, на поддержку производителей российских автокомпонентов. Владельцы электромобилей уж как-нибудь на своих коттеджных участках поставят себе свои частные зарядки. Поэтому ни одного плюса мы здесь не видим. Оборудование все импортное. Если оно и „прикидывается“ российским, то на самом деле, если копнуть, становится понятно, что все контроллеры, микросхемы, чипы, решения — зарубежного происхождения», — заявил Шапарин.

По его мнению, двигаться стране в эту сторону вообще не стоит: «Наш путь — газификация транспорта. Это точно дешевле, чем бензин. И дешевле, кстати говоря, чем электромобили. Потому что электромобили эксплуатировать в России дорого».

Однако финансовый аналитик Михаил Спектор считает инициативу властей правильной, хотя и несколько запоздалой.

«Главный барьер сегодня — экономика владения. С января 2025 года утилизационный сбор на электромобили вырос более чем в 20 раз и достиг 667 тысяч рублей. При таких вводных экономия на топливе просто не компенсирует разницу в цене покупки, и рациональный потребитель выбирает традиционный автомобиль», — пояснил он NEWS.ru.

По его словам, климатический аргумент часто преувеличивают: «Да, зимой батареи теряют до 40--50% запаса хода, это подтверждают данные Ассоциации автопроизводителей России. Однако в Норвегии при сопоставимых температурах электромобили занимают более 80% рынка. Вопрос в плотности зарядной сети и ценовой доступности, а российский климат здесь вторичен».

Спектор полагает, что пока электрокары останутся нишевым продуктом для жителей мегаполисов с доступом к домашней зарядке и достаточным бюджетом на покупку.

