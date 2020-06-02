Москве и Подмосковью предрекли холодные дожди и промозглый ветер

https://static.news.ru/photo/d1d5cf38-a4a1-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кратковременные дожди и порывистый ветер ждут столичном регионе в течение дня 2 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве воздух прогреется максимум до +11...+13 градусов, в Подмосковье — до +9...+14.

Синоптическая ситуация обусловится влиянием циклонического вихря с юго-запада, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят холодные дожди, что наряду с промозглым северо-восточным ветром оставит температурный фон на 8–9 градусов ниже климатической нормы, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Порывы ветра составят 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит около 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что июнь в России ожидается неоднородным. В большинстве российских регионов температура будет около нормы, однако некоторые субъекты станут «очагами жары».