Москва потратила на борьбу с пандемией больше 213 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/4a4bed1e-086e-11eb-9fda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы московского бюджета на борьбу с распространением коронавирусной инфекции превысили 213 млрд рублей. Такую цифру назвал мэр Сергей Собянин.

В целом же правительство столицы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд, уточнил он.

Градоначальник добавил, что поддержку в разных формах получили более 8 млн горожан.

Вместе с тем, напомнил Собянин, в Москве сохраняется режим повышенной готовности. В частности, повышен контроль за выполнением гражданами масочного режима.

С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах, — написал мэр в своём блоге.

Днём ранее стало известно, что работодателей в столице обязали с 12 октября еженедельно отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках. Собянин распорядился отправлять на удалёнку не менее 30% сотрудников предприятий всех форм собственности.

Кроме того, с 5 октября московские школы ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября занятия могут возобновиться в дистанционном режиме.

Кроме того, в соответствии с указом мэра Москвы будет приостановлено действие социальных карт столичных школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

При этом, как отмечают столичные власти, речь о введении пропускного режима пока не идёт, а тех, кто по необходимости выходит их дома, обещают не штрафовать, писал NEWS.ru.