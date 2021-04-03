Мошенники начали запугивать россиян от имени «Яндекс»

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второе рождение переживает в настоящее время классическая схема обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными об их банковских картах через вредоносные письма. Мошенники начали отправлять пользователям электронные письма с угрозами от имени оператора электронных кошельков «Яндекс.Деньги», требуя при этом перевести имеющиеся у пользователей средства на биткойн-кошелёк. Как утверждают злоумышленники, если клиент не согласится произвести такую процедуру, в сети появится компрометирующее видео с их участием. Об этом пишет РИА Новости.

Расчёт негодяев строится на том, что предполагаемая жертва отреагирует на знакомый бренд. Письма рассылаются с электронного адреса [email protected] При этом сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» не работает под таким названием с прошлого года, сменив его на ЮMoney.

В письме мошенник представляется программистом сервиса, который якобы смог взломать компьютер пользователя и получить к нему полный доступ, включая доступ к видеокамере. С её помощью zelfkjcm сделать интимное видео человека и если он не выполнит требования, то данное видео будет разослано по всему списку его контактов.

Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. <...> После получения оплаты я удалю видео, и вы никогда меня больше не услышите. Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо, — пишет мошенник.

В пресс-службе ЮMoney сообщили, что они в курсе того, что злоумышленники пользуются их старой почтой. Соответствующие меры уже приняты.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Теперь под видом сотрудников банков они предлагают гражданам оформить вклад под более высокий процент. Всем заинтересовавшимся присылают ссылку, которая якобы ведёт на страницу онлайн-банка. Там необходимо ввести настоящие логин и пароль — которые в результате оказываются в распоряжении злоумышленников. Об этом писал NEWS.ru.