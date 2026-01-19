Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:46

Средства ПВО России вновь разрушили планы ВСУ

МО: средства ПВО России за четыре часа сбили четыре БПЛА ВСУ

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Средства противовоздушной обороны уничтожили в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени четыре БПЛА ВСУ, все они были самолетного типа, проинформировали в Минобороны РФ. Три из них сбиты над Курской областью, а один — над Белгородской.

В период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по 152 объектам на территории Украины. В число целей вошли места запуска украинских дальних беспилотников, объекты энергетического и транспортного комплекса, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого сообщалось о приостановке закупок Украиной ударных беспилотников у немецкой компании Helsing. Это решение связано с неудачными испытаниями в прифронтовой полосе. Поставленные аппараты, как утверждается, не имели заявленных компонентов искусственного интеллекта, что делало их уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы. Также украинские военные столкнулись с техническими проблемами при запуске: в воздух смогла подняться лишь четверть дронов.

ВС РФ
ПВО
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.