Средства ПВО России вновь разрушили планы ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени четыре БПЛА ВСУ, все они были самолетного типа, проинформировали в Минобороны РФ. Три из них сбиты над Курской областью, а один — над Белгородской.

В период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по 152 объектам на территории Украины. В число целей вошли места запуска украинских дальних беспилотников, объекты энергетического и транспортного комплекса, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого сообщалось о приостановке закупок Украиной ударных беспилотников у немецкой компании Helsing. Это решение связано с неудачными испытаниями в прифронтовой полосе. Поставленные аппараты, как утверждается, не имели заявленных компонентов искусственного интеллекта, что делало их уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы. Также украинские военные столкнулись с техническими проблемами при запуске: в воздух смогла подняться лишь четверть дронов.