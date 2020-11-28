Мишустин сформировал рабочую группу для реформы институтов развития

https://static.news.ru/photo/b85ea3ae-32d6-11eb-b5e2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития.

Руководителем группы стал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Премьер также поручил федеральным ведомствам и «ВЭБ.РФ» представить планы-графики проведения реформы или так называемые «дорожные карты» по реформированию в срок до 4 декабря 2020 года. Григоренко назначен ответственным за обеспечение рассмотрения и утверждения «дорожных карт» на заседаниях межведомственной рабочей группы до 25 декабря. Об этом сообщается на сайте кабмина.

23 ноября Михаил Мишустин объявил, что правительство оптимизирует систему институтов развития. Он подчеркнул, что восемь институтов развития будут ликвидированы, а их функции будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. В частности, под управление ВЭБ.РФ будут переданы Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), ЭСКАР и «Роснано». Российская венчурная компания перейдёт под руководство РФПИ. При этом планируется объединить МСП-Банк и госкомпанию ДОМ.РФ. Премьер подчеркнул, что стратегически важные структуры, такие как Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, сохранятся в новой структуре институтов развития, писал NEWS.ru.